Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zwei Verkehrsunfälle - zwei Fahrradfahrer schwer verletzt

Krefeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag (13. Juli 2026) ein 74-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann aus Krefeld befuhr mit seinem Fahrrad gegen 13:45 Uhr das Mühlenfeld aus der Erkelenzer Straße kommend in Richtung Vulkanstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Fahrradfahrer mit einem geparkten Pkw und verletzte sich dabei schwer. Das Mühlenfeld wurde für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen Vulkanstraße bis Kimpler Straße gesperrt.

Bei einem weiteren Unfall um 16:56 Uhr stürzte ein 59-jähriger Mann aus noch ungeklärter Ursache auf der Benrader Straße und verletzte sich dabei so schwer, dass Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte. Während der Unfallaufnahme durch ein spezielles Unfallaufnahme-Team aus Düsseldorf wurde die Benrader Straße zwischen Grüterhofweg und Widderschestraße gesperrt. Inzwischen ist der verunfallte Fahrradfahrer außer Lebensgefahr.

Die Ermittlungen zu den genauen Unfallhergängen wurden vom Verkehrskommissariat der Polizei Krefeld aufgenommen und dauern an.

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