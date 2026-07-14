Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zwei Verletzte bei Unfall auf dem Europaring

Krefeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich des Europarings Ecke Werner-Voß-Straße sind am Montag (13. Juli 2026) zwei Menschen verletzt worden. Ein 21-jähriger Krefelder wollte gegen 21:45 Uhr mit seinem Pkw von der Werner-Voß-Straße nach links auf den Europaring, in Richtung Innenstadt abbiegen. Dabei stieß er mit dem Mercedes-Benz eines 71-jährigen Mannes aus Krefeld zusammen, der auf dem Charlottering aus Richtung Autobahn kam und geradeaus in Richtung Innenstadt unterwegs war. Im Anschluss kollidierte der Mazda des 21-Jährigen mit einem weiteren Peugeot eines 18-jährigen Tönisvorster, welcher aus Richtung Traar kam und auf der Rechtsabbiegerspur der Werner-Voß-Straße in Fahrtrichtung Innenstadt wartete. Der 21-Jährige und der 71-Jährige wurden leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Kreuzungsbereich war für die Unfallaufnahme zwischenzeitlich gesperrt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Krefeld hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

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