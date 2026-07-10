POL-KR: Zwei junge Männer auf gestohlenem Motorroller: Zeugen auch in Krefeld gesucht

Krefeld (ots) - Durch die Wand haben sich mindestens zwei Einbrecher Zutritt in ein Juweliergeschäft verschafft. Am Mittwoch (8. Juli 2026) gegen 3:15 Uhr waren die Täter in das Nachbargeschäft des Schmuckladens auf der Rheinstraße eingebrochen und hatten von dort aus ein Loch in die Wand zwischen den beiden Lokalen geschlagen. Ein Zeuge hörte den ausgelösten Alarm, sah zwei dunkel gekleidete Maskierte mit Taschen ...

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