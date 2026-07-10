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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zwei junge Männer auf gestohlenem Motorroller: Zeugen auch in Krefeld gesucht

Krefeld (ots)

Wir teilen eine Pressemitteilung unserer Kollegen aus Viersen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/6312116

Presseanfragen bitte an die Pressestelle der Polizei Viersen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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