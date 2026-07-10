Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: 21-Jähriger in Linn beraubt

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (9. Juli 2026) haben drei unbekannte Jugendliche einen 21-Jährigen aus Nettetal beraubt. Der junge Mann war gegen 13:30 Uhr am Bahnhof auf der Paul-Hübner-Straße in Linn unterwegs. Die drei Männer griffen ihn an, bedrohten ihn mit einem Messer und sprühten ihm Pfefferspray ins Gesicht. Sie erbeuteten ein Portemonnaie, Bankkarten und Bargeld. Daraufhin flüchteten die drei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (190)

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