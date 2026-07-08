Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Juweliergeschäft: Einbruch durch die Wand

Krefeld (ots)

Durch die Wand haben sich mindestens zwei Einbrecher Zutritt in ein Juweliergeschäft verschafft. Am Mittwoch (8. Juli 2026) gegen 3:15 Uhr waren die Täter in das Nachbargeschäft des Schmuckladens auf der Rheinstraße eingebrochen und hatten von dort aus ein Loch in die Wand zwischen den beiden Lokalen geschlagen. Ein Zeuge hörte den ausgelösten Alarm, sah zwei dunkel gekleidete Maskierte mit Taschen in den Händen zu Fuß flüchten und rief die Polizei. Wie genau die Täter durch die Wand gelangten und ob etwas gestohlen wurde, ist Teil der gerade angelaufenen Ermittlungen. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

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