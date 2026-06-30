Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nach Zeugenhinweis: Vier Ladendiebinnen gestellt

Krefeld (ots)

In einem Geschäft auf der Hochstraße waren am Montagmorgen (29. Juni 2026) drei Frauen aufgefallen, die Ware unter ihrer Kleidung versteckten. Als eine Mitarbeiterin sie darauf ansprach, händigten sie die Sachen wieder aus und flüchteten.

Kurz darauf entdeckte die Polizei drei Verdächtige, auf die die Beschreibung passte, gemeinsam mit einer vierten Frau auf der Hochstraße. Zivile Einsatzkräfte beobachteten die vier daraufhin, bis diese sich auf der Rheinstraße mit einer weiteren Frau trafen, die dort auf dem Boden gesessen und Passanten um Geld gebeten hatte. Mit einem Kinderwagen, der bei der Frau gestanden hatten, entfernte sich das Quartett dann wieder.

Nachdem die Beamten die Frauen gestellt hatten, fanden sie in dem Kinderwagen mutmaßliches Diebesgut aus neun Geschäften. Alle vier erwartet ein Strafverfahren wegen gewerbsmäßigen Bandendiebstahls. Die Frau, die am Kinderwagen gesessen hatte, ist flüchtig und ebenfalls Teil der laufenden Ermittlungen.

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