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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Sexueller Missbrauch eines Kindes: Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

Krefeld (ots)

Auf Beschluss des Amtsgerichts Kleve fahndet die Polizei Krefeld nach einem Verdächtigen, der am 13. Juni 2026 in Goch ein Mädchen unsittlich berührt haben soll.

Die Fotos dazu finden Sie im Fahndungsportal NRW: https://polizei.nrw/fahndung/208336

Hinweise bitte an die Polizei über hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder über 02151-6340.

(185)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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