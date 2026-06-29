Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Krefeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Venloer Straße sind am Montag (29.06.2026) zwei Menschen verletzt worden. Eine 48-jährige Frau aus Moers wollte gegen 14 Uhr mit ihrem Pkw von der Venloer Straße nach links auf die Klever Straße abbiegen. Dabei stieß sie mit dem Pkw eines 58-jährigen Mannes aus Kamp-Lintfort zusammen, der auf der Venloer Straße in Richtung Kerken unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß zogen sich beide Fahrzeugführer Verletzungen zu, sodass sie mit Rettungswagen in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Venloer Straße war für die Unfallaufnahme bis gegen 14:30 Uhr gesperrt. (184)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell