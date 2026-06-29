Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Trickdiebstahl: Vierstellige Geldsumme aus Auto gestohlen

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Krefeld (ots)

Mit einem Trick haben zwei Männer und eine Frau eine Autofahrerin zum Aussteigen bewegt und ihr dann eine vierstellige Geldsumme vom Beifahrersitz entwendet.

Die 39-Jährige hatte am Freitag (26. Juni 2026) gegen 9:30 Uhr auf dem Ostwall geparkt und dann das Bargeld bei einem Geldinstitut abgehoben und in ihrer Handtasche verstaut. Als sie sich gerade wieder in ihr Auto gesetzt hatte, war ein Mann an ihr Fahrzeug getreten, hatte mit einem Geldschein gewunken und durch Gesten den Eindruck erweckt, dass sie die Banknote verloren habe. Als die Krefelderin darauf nicht reagiert hatte, war ein zweiter Mann nähergekommen, hatte auf ihr Auto gezeigt und ihr signalisiert, dass sie den Motor abstellen solle. Sie hatte auch das ignoriert und war losgefahren.

Auf ihrem Weg über den Ostwall hatte der Bordcomputer ihres Autos dann einen Druckabfall in einem der hinteren Reifen gemeldet. Während sie im Stau stand, war eine Frau an ihr Auto getreten und hatte in Richtung des Rads gestikuliert. Nachdem die Fahrerin ausgestiegen war, um nach ihrem Reifen zu sehen, war einer der beiden Männer wieder aufgetaucht, hatte die Beifahrertür aufgerissen, das Geld aus der Handtasche genommen und damit die Flucht ergriffen. Auch die Frau war dann verschwunden.

Die Polizei hat ein hohles Metallröhrchen gefunden, mit dem ein Reifen des Pkw durchstochen worden war. Sie geht davon aus, dass das Trio die Panne gezielt herbeigeführt hat, um die Fahrerin zum Verlassen ihres Autos zu bewegen.

Zeugen, die etwas von dem Vorfall mitbekommen haben, und mögliche weitere Opfer werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: über hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter 02151-6340. (183)

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