Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Versuchter Raub mit Messer - Täter flüchtig - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Samstag (27. Juni 2026) gegen 21:50 Uhr bedrohte ein unbekannter Mann einen 20-Jährigen an der Haltestelle "Freibad Neptun" auf der Straße Mühlenfeld im Stadtteil Fischeln. Unter Vorhalt eines Messers forderte der Unbekannte die Herausgabe von Bargeld. Zeitgleich hielt eine aufmerksame Passantin mit ihrem Pkw an und unterbrach den Unbekannten bei der Begehung der Tat, sodass der Täter ohne Beute in einem Bus der Linie NE8 in Fahrtrichtung Hauptbahnhof flüchtete. Der 20-Jährige beschrieb den Täter wie folgt: Er sei 1,75 bis 1,80 Meter groß, etwa 30 Jahre alt und hatte eine blonde "Igelfrisur" mit einrasiertem Zackenmuster und einen Ziegenbart. Zum Zeitpunkt der Tat habe er ein blaues Hemd und eine kurze graue Hose getragen. Insgesamt wies der Mann ein ungepflegtes Erscheinungsbild auf.

Die Zeugin, welche mit ihrem Pkw anhielt, sowie weitere Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, diese dauern derzeit noch an.

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