Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nach Zusammenstoß mit Hund: Pedelecfahrer schwer verletzt

Krefeld (ots)

Bei einem Unfall mit einem freilaufenden Hund ist ein Pedelecfahrer schwer verletzt worden. Der 56-Jährige fuhr am Sonntag (28. Juni 2026) gegen 12:45 Uhr über einen Waldweg, der parallel zur Hüttenallee verläuft. Das Tier war in Begleitung seines Halters, lief aber in diesem Moment aus einem Gebüsch heraus vor das Pedelec. Beide stießen zusammen, und der Krefelder stürzte. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

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