Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Drei Verletzte: Auto prallt gegen Hauswände und Laterne

Krefeld (ots)

Auf der Blumentalstraße hat ein Pkw eine Straßenlaterne und zwei Hauswände beschädigt. Die Polizei ermittelt auch wegen eines illegalen Alleinrennens.

Der 20-jährige Fahrer hatte am Mittwoch (24. Juni 2026) gegen 21:30 Uhr in einer Kurve auf Höhe der Einmündung des Grünen Dyk die Kontrolle über den BMW M3 verloren, war über die Gegenfahrbahn geschleudert, erst gegen die Laterne und dann nacheinander gegen zwei Hauswände geprallt. Drei Fahrräder, die an der Laterne angeschlossen waren, wurden ebenfalls beschädigt. Außer dem Fahrer saßen noch ein 19- und ein 20-Jähriger im Auto. Alle drei Krefelder wurden leicht verletzt, zwei kamen ins Krankenhaus.

Am Unfallort war auch ein Verkehrsunfall-Aufnahmeteam aus Köln. Das Verkehrskommissariat der Polizei Krefeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese beinhalten auch die gefahrene Geschwindigkeit und die Frage, ob der Fahrer ein "Alleinrennen" gefahren ist. Der Pkw wurde sichergestellt.

Hinweis für Journalisten: Die entsprechende Rechtsnorm zum "Verbotenen Kraftfahrzeugrennen" finden Sie im § 315 d des Strafgesetzbuchs. (180)

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