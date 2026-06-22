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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Linienbus von unbekannter Pkw-Fahrerin geschnitten - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Ein Linienbusfahrer war am Freitag (19. Juni 2026) auf der Sankt Töniser Straße gegen 14:30 Uhr von Krefeld in Richtung Tönisvorst unterwegs, als er von einer Pkw-Fahrerin in der Nähe von "Schicksbaum" überholt und geschnitten wurde. Die Fahrerin hatte zuvor mehrfach gehupt. Um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden, wich der 54-jährige Busfahrer nach rechts aus und touchierte dabei einen geparkten weißen Van. Er setzte seine Fahrt jedoch fort und verständigte erst zu einem späteren Zeitpunkt die Polizei. Weitere Angaben zu Fahrzeugtyp oder Kennzeichen des Vans konnte er im Nachhinein nicht machen. In dem schwarzen Pkw, von dem er zuvor geschnitten worden war, saß eine untersetzte blonde Frau. Die Polizei Krefeld sucht nun Zeugen und Fahrgäste, die sich zum Unfallzeitpunkt in dem Bus befunden haben und Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter der 02151-6340 zu melden. Auch der Halter des beschädigten weißen Vans wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

(178)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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