Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unfall auf der Oberdießemer Straße - Krad-Fahrerin schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am Dienstag (16. Juni 2026) war eine 61-Jährige gegen 16:30 Uhr mit ihrem Mazda auf der Oberdießemer Straße in Richtung Norden unterwegs - als die Meerbuscherin nach links in den Fütingsweg einbiegen wollte, kollidierte sie mit einer 48-jährigen Krad-Fahrerin aus Krefeld. Die Krad-Fahrerin stürzte zu Boden. Zeugen wählten den Notruf und leisteten Erste Hilfe. Die Krad-Fahrerin wurde schwer verletzt - die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Ermittlungen des Unfallkommissariats dauern an. (172)

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