Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Verkehrsunfall auf Kölner Straße: Pkw-Fahrerin gesucht

Krefeld (ots)

Am Freitag (12. Juni 2026) wollte eine 24-jährige Frau gegen 13 Uhr die Kölner Straße überqueren, als sie dabei von einer Autofahrerin angefahren wurde. Die Autofahrerin brachte die 24-Jährige ins Helios Klinikum und fuhr dann weiter, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Fußgängerin beschrieb die Autofahrerin als 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Sie hatte ein eckiges Gesicht, schwarze Haare und trug ein schwarzes T-Shirt. Sie war mit einem schwarzen, mittelgroßen Pkw unterwegs. Die Polizei bittet die Pkw-Fahrerin, oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter 02151-6340 zu melden. (171)

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