POL-KR: Korrektur zu unserer Pressemitteilung Nr. 168

Krefeld (ots) - Eine 42-Jährige Krefelderin meldete der Polizei am Samstag (13. Juni 2026) gegen 23:40 Uhr, dass sie von dem Balkon ihrer Wohnung auf dem Kreuzweg ein lautes Geräusch auf dem Gelände einer Kindertagesstätte vernommen habe. Kurze Zeit später habe sie das Licht einer Taschenlampe in dem Gebäude gesehen und die Polizei verständigt. Als die Beamten ...

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