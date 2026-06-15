POL-KR: Korrektur zu unserer Pressemitteilung Nr. 168
Krefeld (ots)
Nach Einbruch in Kindertagesstätte: Zwei Tatverdächtige festgenommen
Der Tatzeitpunkt war bereits am Freitag (12. Juni 2026) um 23:40 Uhr.
Die ursprüngliche Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6294417
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