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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Korrektur zu unserer Pressemitteilung Nr. 168

Krefeld (ots)

Nach Einbruch in Kindertagesstätte: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Der Tatzeitpunkt war bereits am Freitag (12. Juni 2026) um 23:40 Uhr.

Die ursprüngliche Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6294417

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Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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