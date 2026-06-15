Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unbekannter erbeutet Geld unter Vorhalt einer Schusswaffe - Täter flüchtig - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Freitag (12. Juni 2026) gegen 18:25 Uhr bedrohte ein maskierter Mann eine 32-jährige Mitarbeiterin im rückwertigen Bereich eines Lebensmittelgeschäftes auf dem Fütingsweg. Unter Vorhalt einer vermeintlichen Schusswaffe forderte der Unbekannte die Herausgabe von Geschäftseinnahmen. Danach flüchtete der Täter samt Beute über den Parkplatz in Richtung Kochstraße. Der Flüchtige soll eine schlanke Statur haben und trug zur Tatzeit eine Sturmhaube über dem Gesicht, eine schwarze Daunenjacke, schwarze Jeans und weiße Schuhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, diese dauern derzeit noch an.

Zeugen, die Hinweise geben können oder zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes Fütingsweg / Kochstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 02151 - 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen. (169)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell