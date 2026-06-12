PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Mehrere beschädigte Autos auf der Forstwaldstraße - Unfallverursacher flüchtig

Krefeld (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (11. Juni 2026) gegen 3:30 Uhr wurden die Beamten zu einem Verkehrsunfall auf der Forstwaldstraße gerufen. Vor Ort fanden sie drei geparkte, stark beschädigte Autos vor. Ein Zeuge machte die Beamten darauf aufmerksam, dass ein ebenfalls beschädigter Mercedes am Weeserweg abgestellt worden sei. Der unbekannte Fahrer war zu dieser Zeit schon flüchtig. Durch die Spurenlage am Tatort war davon auszugehen, dass der Autofahrer des Mercedes den Verkehrsunfall verursacht hatte. Daraufhin leiteten die Beamten eine sofortige Fahndung ein. Da sie aufgrund der ausgelösten Airbags nicht ausschließen konnten, dass sich der Unbekannte durch den Unfall Verletzungen zugezogen haben könnte, wurden die Beamten bei der Fahndung durch einen Polizeihubschrauber und einem Spürhund unterstützt. Der Unfallverursacher konnte dennoch nicht gefunden werden. Auch die Halterin des Fahrzeugs konnte bislang zu Hause nicht angetroffen werden. Das Fahrzeug wurde vor Ort sichergestellt, und das Verkehrskommissariat Krefeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern aktuell noch an. (166)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 12:41

    POL-KR: Kollision mit Streifenwagen: Motorradfahrer schwer verletzt

    Krefeld (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (9. Juni 2026) ist ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Streifenwagen schwer verletzt worden. Aus Neutralitätsgründen hat die Polizei Gelsenkirchen die Ermittlungen übernommen. Deren Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6291006 (165) Rückfragen von Journalisten ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 10:36

    POL-KR: Radfahrer kollidiert mit Pedelec-Fahrerin auf der Hafenstraße - Zeugen gesucht

    Krefeld (ots) - Eine 25-jährige Pedelec-Fahrerin fuhr am Montag (8. Juni 2026) gegen 10:10 Uhr auf dem Radweg der Hafenstraße in Richtung Linn. Dafür nutzte sie den Radweg auf der linken Straßenseite in nicht zulässiger Richtung. Ein Fahrradfahrer fuhr aus dem Einmündungsbereich des Kreuzwegs auf den Fahrradweg der Hafenstraße, ohne an dem Stoppschild zu halten. ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 10:06

    POL-KR: Schwer Verletzter auf der Venloer Straße: Medizinische Ursache

    Krefeld (ots) - Der am Montag (8. Juni 2026) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzte Autofahrer befindet sich derzeit nicht mehr in Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war er wegen eines medizinischen Vorfalls auf der Venloer Straße in den Gegenverkehr geraten. Die ursprüngliche Pressemitteilung finden Sie hier: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren