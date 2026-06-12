Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Mehrere beschädigte Autos auf der Forstwaldstraße - Unfallverursacher flüchtig

Krefeld (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (11. Juni 2026) gegen 3:30 Uhr wurden die Beamten zu einem Verkehrsunfall auf der Forstwaldstraße gerufen. Vor Ort fanden sie drei geparkte, stark beschädigte Autos vor. Ein Zeuge machte die Beamten darauf aufmerksam, dass ein ebenfalls beschädigter Mercedes am Weeserweg abgestellt worden sei. Der unbekannte Fahrer war zu dieser Zeit schon flüchtig. Durch die Spurenlage am Tatort war davon auszugehen, dass der Autofahrer des Mercedes den Verkehrsunfall verursacht hatte. Daraufhin leiteten die Beamten eine sofortige Fahndung ein. Da sie aufgrund der ausgelösten Airbags nicht ausschließen konnten, dass sich der Unbekannte durch den Unfall Verletzungen zugezogen haben könnte, wurden die Beamten bei der Fahndung durch einen Polizeihubschrauber und einem Spürhund unterstützt. Der Unfallverursacher konnte dennoch nicht gefunden werden. Auch die Halterin des Fahrzeugs konnte bislang zu Hause nicht angetroffen werden. Das Fahrzeug wurde vor Ort sichergestellt, und das Verkehrskommissariat Krefeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern aktuell noch an. (166)

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