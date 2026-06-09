POL-KR: Kollision mit Streifenwagen: Motorradfahrer schwer verletzt
Krefeld (ots)
Am frühen Dienstagmorgen (9. Juni 2026) ist ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Streifenwagen schwer verletzt worden. Aus Neutralitätsgründen hat die Polizei Gelsenkirchen die Ermittlungen übernommen. Deren Pressemitteilung finden Sie hier:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6291006
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