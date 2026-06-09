POL-KR: Kollision mit Streifenwagen: Motorradfahrer schwer verletzt

Krefeld (ots) - Am Montag (8. Juni 2026) ist ein 35-jähriger Mann mit seinem Pkw in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Mann aus Oberhausen war auf der Venloer Straße aus Hüls in Richtung Innenstadt unterwegs. Bei dem Zusammenstoß wurde der 35-jährige Autofahrer schwer, der 59-jährige Fahrer des Lkw leicht verletzt. Ein ...

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