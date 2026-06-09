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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kollision mit Streifenwagen: Motorradfahrer schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (9. Juni 2026) ist ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Streifenwagen schwer verletzt worden. Aus Neutralitätsgründen hat die Polizei Gelsenkirchen die Ermittlungen übernommen. Deren Pressemitteilung finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6291006

(165)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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