Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Radfahrer kollidiert mit Pedelec-Fahrerin auf der Hafenstraße - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Eine 25-jährige Pedelec-Fahrerin fuhr am Montag (8. Juni 2026) gegen 10:10 Uhr auf dem Radweg der Hafenstraße in Richtung Linn. Dafür nutzte sie den Radweg auf der linken Straßenseite in nicht zulässiger Richtung. Ein Fahrradfahrer fuhr aus dem Einmündungsbereich des Kreuzwegs auf den Fahrradweg der Hafenstraße, ohne an dem Stoppschild zu halten. Dabei übersah er die Pedelec-Fahrerin, und es kam zum Zusammenstoß. Die Krefelderin stürzte und verletzte sich dabei. Der unbekannte Fahrradfahrer erkundigte sich nach ihrem Befinden und setzte dann seine Fahrt fort, ohne die Polizei zu verständigen oder seine Personalien zu hinterlassen.

Die schwangere Pedelec-Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sie beschrieb den Fahrradfahrer als ungefähr 30 Jahre alt und schlank. Er war mit einem grauen Herrenfahrrad (ggf. ein Mountainbike) unterwegs und hatte dunkle Haare. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, und der Radfahrer werden gebeten, sich mit der Polizei über hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter 02151-6340 in Verbindung zu setzen.

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