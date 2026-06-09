Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Schwer Verletzter auf der Venloer Straße: Medizinische Ursache

Krefeld (ots)

Der am Montag (8. Juni 2026) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzte Autofahrer befindet sich derzeit nicht mehr in Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war er wegen eines medizinischen Vorfalls auf der Venloer Straße in den Gegenverkehr geraten.

Die ursprüngliche Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6290414

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