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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Schwer Verletzter auf der Venloer Straße: Medizinische Ursache

Krefeld (ots)

Der am Montag (8. Juni 2026) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzte Autofahrer befindet sich derzeit nicht mehr in Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war er wegen eines medizinischen Vorfalls auf der Venloer Straße in den Gegenverkehr geraten.

Die ursprüngliche Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6290414

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Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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