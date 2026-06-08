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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Auto gerät in Gegenverkehr - zwei Personen verletzt

Krefeld (ots)

Am Montag (8. Juni 2026) ist ein 35-jähriger Mann mit seinem Pkw in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Mann aus Oberhausen war auf der Venloer Straße aus Hüls in Richtung Innenstadt unterwegs. Bei dem Zusammenstoß wurde der 35-jährige Autofahrer schwer, der 59-jährige Fahrer des Lkw leicht verletzt.

Ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Essen wurde mit der Sicherung der Spuren vor Ort beauftragt. Warum der Autofahrer auf die Gegenfahrbahn gelangte, ist bislang unklar. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde Venloer Straße zwischen Vorderorbroich und St. Huberter Landstraße gesperrt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit.

(162)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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