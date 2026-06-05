Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zehn Einbrüche in Autos - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Feiertag (4. Juni 2026) gab es in Krefeld diverse Einbrüche in Autos. Bis zum heutigen Freitagmorgen (5. Juni 2026) registriert die Polizei zehn Fälle.

Auf der Geldernsche Straße meldete eine Zeugin am Donnerstagmorgen gestohlene Kleidungsstücke und Desinfektionsmittel aus ihrem Auto. Auf der gleichen Straße meldete ein Mann einen Einbruch in das Auto seiner Mutter. Hier wurden die Geldbörse, diverse Debit- und Krankenkassenkarten, die Zulassungspapiere des Kfz, sowie Kleidung entwendet. Ebenfalls am Donnerstagmorgen bemerkte ein Anwohner seinen Pkw mit eingeschlagenem Dreiecksfenster auf der Sprödentalstraße - entwendet wurde offenbar nichts. Weitere Fälle von eingeschlagenen Autoscheiben meldeten am frühen Morgen des Feiertags Besitzer auf der Ritterstraße (2 Autos) sowie der Virchowstraße. In allen Fällen ist noch unklar, ob etwas entwendet wurde. Am Vormittag des Feiertags informierte ein Mann die Polizei über eine eingeschlagene Seitenscheibe seines Autos auf dem Dr.-Hirschfelder-Platz. Entwendet wurde eine Tennistasche; inklusive Tennisschläger und Tennisschuhe. Am gleichen Abend meldete eine Zeugin einen Einbruch in ihr Auto auf dem Preußenring. Entwendet wurden CDs und Bargeld. Zeitgleich meldete ein Zeuge einen Einbruch auf dem Westwallparkplatz. Hier ist noch unklar, ob etwas entwendet wurde. Am heutigen Freitagmorgen haben Beamte im Rahmen einer Streife ein aufgebrochenes Auto auf der Seyffardtstraße aufgefunden. Auch hier wird noch ermittelt, ob etwas entwendet wurde.

Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de">hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. Die Polizei rät grundsätzlich keine Wertgegenstände in Fahrzeugen zu lassen. Hier finden Sie entsprechende Tipps: https://praevention.polizei.nrw/betrug-und-diebstahl/diebstahl-rund-ums-fahrzeug (161)

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