Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: PSV Krefeld: Neue Führung für den Traditionsverein

Krefeld (ots)

Der Polizeisportverein (PSV) Krefeld 1925 e.V. hat im Rahmen seiner Jahreshauptversammlung am 6. Mai 2026 einen neuen Vorstand gewählt.

Der Verein würdigte das langjährige Engagement des bisherigen 1. Vorsitzenden Detlev Peuyn, der auf eigenen Wunsch aus seinem Amt ausschied. Ebenfalls verabschiedet wurde die bisherige 2. Vorsitzende Julia Theis, die ihre Position vorzeitig zur Verfügung gestellt hatte. Ein herzlicher Dank galt zudem dem bisherigen Schirmherrn, dem Inspekteur der Polizei NRW, Michael Schemke, für seine langjährige Begleitung des Vereins.

Für die Nachfolge an der Vereinsspitze konnte ein neues, engagiertes Team gewonnen werden. Zum neuen 1. Vorsitzenden wurde Stefan Bauerkamp gewählt. Die Position des 2. Vorsitzenden übernimmt Tim Leven kommissarisch bis zur nächsten turnusmäßigen Wahl, Sascha Damek vervollständigt als neuer 2. Geschäftsführer das Vorstandsteam. In seinem Amt als 1. Kassierer wurde Guido Chlibec durch Wiederwahl bestätigt. Die Schirmherrschaft wurde offiziell an die Krefelder Polizeipräsidentin Ursula Mecklenbrauck übertragen.

Zudem bot die Versammlung den Rahmen für zahlreiche Ehrungen langjähriger Mitglieder. Besonders hervorzuheben ist Ralf Rudat, der für seine 55-jährige Treue zum Verein ausgezeichnet wurde. Martin Schraetz wurde aufgrund seiner besonderen Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt. Weitere Auszeichnungen mit der Goldenen Vereinsnadel gingen an Walter Sturm (45 Jahre), Detlev Peuyn (40 Jahre), Klaus Kolk, Michael Smeets und Guido Chlibec. Die Silberne Vereinsnadel erhielten Eckhard Krosta, Julia Sattler, Romy Spornhauer und Jana Marchel.

Auch unter der neuen Führung bleibt der PSV Krefeld seinem vielfältigen Sportangebot treu. Von Judo, Jiu-Jitsu, Karate und Aikido bis hin zu Schwimmen und Sportschießen bietet der Verein ein breites Spektrum für alle Altersklassen. Interessierte finden alle Trainingszeiten und Angebote auf der Vereins-Homepage unter www.PSVKrefeld.de oder können sich per E-Mail an kontakt@polizeisportvereinkrefeld.de wenden.

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