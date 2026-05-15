Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zerkratzte Autos: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Krefeld (ots)

In der Nacht auf Freitag (15. Mai 2026) hat die Polizei einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, bei einer Vielzahl von Autos den Lack zerkratzt zu haben. Nachdem sich die Vorfälle gehäuft hatten und mehrfach nachts Fahrzeuge im Umfeld von Gladbacher Straße, Melanchthonstraße und Johannesstraße beschädigt worden waren, hatte die Polizei Observationsmaßnahmen eingeleitet.

Am Freitag gegen 1:10 Uhr konnten die zivilen Kräfte den Verdächtigen auf frischer Tat ertappen. Er wurde auf der Melanchthonstraße festgenommen. Als mögliches Tatwerkzeug haben die Beamten ein Feuerzeug sichergestellt, das er noch in der Hand hielt, außerdem drei weitere Feuerzeuge. Im Umkreis der Festnahme fanden die Beamten 23 Fahrzeuge mit beschädigtem Lack. Zu den Motiven hat der Mann sich zunächst nicht geäußert.

Es handelt sich um den 51-Jährigen ohne festen Wohnsitz, der am 30. April schon einmal von der Polizei festgenommen worden war und gegen den bereits ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung an Kfz läuft. Welche Taten konkret man ihm zur Last legen kann, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Der Mann wird im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

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