Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Mehr Autos mit Kratzern im Lack

Krefeld (ots)

Nach dem Hinweis eines Betroffenen wurden am Montag (11. Mai 2026) auf dem Reinersweg, der Vennfelder Straße und der Leysnerstraße weitere 90 Autos mit Kratzern im Lack gefunden. Vermutliche Tatzeit ist die Nacht auf Montag; die Polizei kann aber nicht ausschließen, dass einige der Fahrzeuge bereits vorher beschädigt und die Schäden von den Fahrzeughaltern bisher noch nicht entdeckt worden waren.

Seit Mitte April waren in Krefeld bisher 215 Autos mit Lackkratzern gefunden worden, zusammen mit den am Montag gefundenen Schäden sind es über 300 Fahrzeuge. Dabei wurden sie an unterschiedlichen Stellen beschädigt, zum Beispiel an der Motorhaube, einer Tür oder am Radkasten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Zudem sind die Beamten mit verstärkten Streifen in den betroffenen Gebieten unterwegs.

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Unsere vergangenen Pressemitteilung dazu finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6272899 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6268035 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6265151 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6254115

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