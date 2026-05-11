Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Weitere Autos beschädigt oder aufgebrochen

Krefeld (ots)

Auf dem Johannesplatz, der Reinarz- und der Thywissenstraßen sind in der Nacht auf Samstag (9. Mai 2026) mindestens 66 Autos zerkratzt worden. Auf der Gladbacher Straße wurde in dem Abschnitt zwischen Seyffardtstraße und Mengshofstraße bei 14 weiteren Autos der Lack beschädigt - hier vermutlich in der Nacht auf Sonntag.

Zudem haben Unbekannte zwischen Freitag und Sonntag bei mehreren Autos eine Scheibe eingeschlagen und teilweise Wertsachen aus dem Fahrzeuginneren gestohlen. Betroffen waren insgesamt 19 Fahrzeuge auf der Tannenstraße, dem Westwall, dem Alexanderplatz, der Alten Gladbacher Straße, der Königsstraße, der Südstraße, der Hubertusstraße, der Viersener Straße, der Heideckstraße, der Martinstraße, der Rhodiusstraße, der Lutherstraße, der Philadelphiastraße und der Melanchthonstraße. Bei 15 dieser Autos war eine Scheibe eingeschlagen worden, die anderen waren möglicherweise nicht verschlossen. Entwendet wurden Bankkarten, Bargeld, Führerscheine, Fahrzeugscheine und andere Dokumente, Sonnenbrillen, eine Taschenlampe, Süßigkeiten, ein Smartphone, Haustür- und andere Schlüssel, Reinigungsmaterial und Gartengeräte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Dazu gehört auch die Frage, ob die Vorfälle mit vorangegangenen Straftaten in Zusammenhang stehen.

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