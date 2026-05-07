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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Polizei warnt vor Diebstählen aus Autos

Krefeld (ots)

Am Mittwochabend (6. Mai 2026) meldete ein Zeuge einen Pkw mit eingeschlagener Seitenscheibe am Sprödentalplatz - ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Bereits am Nachmittag war einem Mann seine Tasche aus dem Pkw gestohlen worden, als er an einer Tankstelle auf der Alten Gladbacher Straße gerade zum Bezahlen an der Kasse gestanden hatte. In der Tasche hatten sich ein Tablet, Bargeld, wichtige Dokumente und mehrere Bankkarten befunden. Ob das Auto abgeschlossen war, ist nicht sicher. Vormittags hatte eine Frau auf der Mariannenstraße ihren Pkw mit eingeschlagener Seitenscheibe vorgefunden: Es fehlte die Geldbörse samt Ausweisen, Geldkarte und Bargeld. Ebenfalls am Mittwochmorgen war auf der Alten Linner Straße aus einem nicht verschlossenen Pritschenwagen ein Tablet gestohlen worden.

Zwischen dem 5. und 7. Mai hatte ein Täter auf der Peter-Lauten-Straße die Scheibe eines Pkw eingeschlagen und aus dem Auto einen Karton mit Hundefutter, ein Lederetui mit Bargeld und eine Handyhalterung mitgenommen. In der Nacht auf den 6. Mai hatte jemand die Scheibe eines Handwerker-Lkw auf der Melanchthonstraße zerstört - im Fahrzeuginneren befand sich jedoch nichts zum Stehlen. Zwischen dem Mittag des 5. und dem Morgen des 6. Mai wurde auf der Gladbacher Straße die Scheibe eines Pkw eingeschlagen und eine Brille, ein Navigationsgerät sowie eine Tasche samt Mobiltelefon, Arbeitskleidung und -messer entwendet.

Die Polizei erinnert daran, beim Verlassen des Autos keine wertvollen Gegenstände darin zurückzulassen und das Fahrzeug immer abzuschließen. (146)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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