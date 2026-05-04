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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Verkehrsunfall an der Kreuzung von Sankt Töniser Straße und Gatherhofstraße

Krefeld (ots)

Nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung von Sankt Töniser Straße und Gatherhofstraße ist eine 54-Jährige in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Tönisvorsterin war am Montag (4. Mai 2026) gegen 10 Uhr mit ihrem Pkw mit einem Zaun, drei fahrenden Pkw und einer Ampel kollidiert. Die Unfallursache ist noch unklar, die Polizei schließt eine medizinische Ursache derzeit nicht aus. Weitere Verletzte gab es nicht. Für die Unfallaufnahme ist die Kreuzung derzeit und vermutlich noch für mehrere Stunden gesperrt.

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Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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