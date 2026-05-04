Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide und Fischeln: Insgesamt 99 zerkratzte Autos

Krefeld (ots)

Von Mittwoch (29. April 2026) bis Sonntag (3. Mai 2026) wurden in Fischeln und Dießem/Lehmheide insgesamt 99 Autos zerkratzt. Durch Zeugenhinweise konnte ein 51-jähriger Krefelder auf der Kölner Straße in Gewahrsam genommen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Bereits am Samstag (2. Mai 2026) wurde ein 29-Jähriger Anwohner durch ein lautes Kratzgeräusch, welches draußen von der Straße kam, geweckt. Als er gegen 5 Uhr aus dem Fenster auf die Johannesstraße schaute sah er einen dunkel gekleideten Mann, der dort zwischen Kölner Straße und Johannesplatz diverse Fahrzeuge zerkratzte und sich dann über den Johannesplatz entfernte. Als der Zeuge dem Mann folgte konnte er noch sehen, wie der Unbekannte weitere Autos beschädigte. Als der Tatverdächtige bemerkte, dass er beobachtet wurde, flüchtete er über den Von-Bruck-Platz in unbekannte Richtung.

Der Zeuge beschrieb den Tatverdächtigen als 35 bis 50 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose und war augenscheinlich betrunken. Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen blieb erfolglos.

Ob der 51-Jährige auch für die anderen Taten verantwortlich sein könnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Zeugen, die Hinweise geben können, oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei unter 02151-6340 oder hinweise.krefeld@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

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