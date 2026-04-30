Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Was in Krefeld begann - endet nun in Krefeld: Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz geht in Ruhestand

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Krefeld (ots)

Die Polizei Krefeld hat Polizeidirektor Detlev Peuyn (62) am Donnerstag (30. April 2026) mit Ablauf des Monats April in den Ruhestand verabschiedet. Der Krefelder war zuletzt Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz.

Mit der Polizei Krefeld blieb Peuyn über viele Jahre eng verbunden: Ab 1984 war er hier als Polizist im Einsatz, unter anderem im Streifendienst in Uerdingen. Nach seinem Aufstieg in den gehobenen Dienst wurde er Wachdienstleiter und Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Nord an der Westparkstraße. 2002 begann er ein Studium für den Höheren Polizeivollzugsdienst an der heutigen Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Danach wurde er Projektleiter bei den Zentralen Polizeilichen Diensten in Duisburg, heute das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW (LZPD NRW). Ab 2009 war Peuyn bei der Landesleitstelle verantwortlich für die Kräftekoordinierung der Bereitschaftspolizei und der Spezialeinheiten. 2012 nahm er bei der Polizei Mönchengladbach Aufgaben als Leiter des Leitungsstabes und auf der Führungsstelle Gefahrenabwehr/Einsatz wahr. 2017 wechselte er als Dezernatsleiter wieder zum LZPD NRW in Duisburg.

Im Mai 2021 kehrte Detlev Peuyn an seinen Geburtsort Krefeld zurück und leitete seitdem die Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz. Die Beschäftigten des Polizeipräsidiums verabschiedeten den Polizeidirektor heute entsprechend gebührend. (141)

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