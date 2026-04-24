Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einbruch in Krefeld Benrad-Süd - Polizeihubschrauber scheucht Täter auf, Diensthund beißt zu

Krefeld (ots)

Am Freitag (24. April 2026) um 16:20 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge eine verdächtige Person, die um ein freistehendes Einfamilienhaus Im Benrader Feld schlich. Der Zeuge alarmierte unverzüglich die Polizei. Der zuerst am Einsatzort eintreffende Diensthundeführer konnte einen Einbruch in das betroffene Haus feststellen. Durch ein Fenster wurde der Einbrecher noch beobachtet, wie er aus einem der hinteren Fenster flüchtete. Der Einbrecher flüchtete zu Fuß und versteckte sich in einem angrenzenden Feld, weshalb durch die Krefelder Polizeileitstelle ein Polizeihubschrauber angefordert wurde, der das Areal aus der Luft absuchte. Durch den Hubschrauber aufgeschreckt, flüchtete der Einbrecher in einen angrenzenden Garten, in welchem er von einer weiteren Zeugin gesehen wurde, die ebenfalls ihre Feststellungen der Polizei mitteilte. Die schnelle Weitergabe ihrer Beobachtung führte dazu, dass der Diensthundeführer mit seinem Diensthund die Fährte wieder aufnehmen konnte. Der Einbrecher versuchte sich in einer Gartenhütte zu verstecken und kam der Anordnungen sich freiwillig zu stellen nicht nach. Er versuchte erneut durch ein Fenster zu flüchten. Um die weitere Flucht zu unterbinden wurde der Diensthund "Beast" eingesetzt, der seiner Aufgabe nachkam und den Einbrecher durch einen Biss ins Bein stellte. Auch das Diebesgut konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Der Tatverdächtige ist 50 Jahre alt und kommt gebürtig aus Krefeld. Er ist wegen ähnlich gelagerter Eigentumsdelikte bereits mehrfach in Erscheinung getreten. Aufgrund des Bisses musste der Tatverdächtige in einem Krankenhaus operiert werden. Er wurde wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls festgenommen und wird dem Haftrichter vorgeführt.

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