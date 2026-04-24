Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Lkw gerät in Oberleitung: Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (23. April 2026) ist ein Lkw auf der Gladbacher Straße in die Straßenbahn-Oberleitung geraten. Der Fahrer flüchtete daraufhin. Gegen 15:50 Uhr meldete eine Anwohnerin einen roten Lkw, der gerade vor ihrem Fenster stadteinwärts vorbeigefahren war. Auf dem Auflieger des Lkw stand ein schwarzer Kran. Der Lkw wechselte von der rechten auf die linke Fahrspur, woraufhin sich der Kran in den Oberleitungen verfing und diese zum Teil abriss. Der Fahrer stieg kurz aus und sah sich um. Dann setzte er sich wieder in sein Führerhaus und fuhr weiter stadteinwärts. Laut der Zeugenaussage ist der Mann 40 bis 50 Jahre alt, recht korpulent und hat eine Glatze. Er trug eine Sonnenbrille, ein rotes T-Shirt und eine graue Hose. Laut Zeugin handelte es sich vermutlich um ein Krefelder Kennzeichen. Die Gladbacher Straße musste für mehrere Stunden gesperrt bleiben. Die Reperaturarbeiten liefen bis etwa 18:30 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (131)

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