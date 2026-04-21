Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Präsenzkonzept Innenstadt - erneuter Sondereinsatz in der südlichen Innenstadt

Krefeld (ots)

Am Montag (20. April 2026) führte die Polizei Krefeld gemeinsam mit der Bundespolizei erneut einen Sondereinsatz im Rahmen des Präsenzkonzepts in der südlichen Innenstadt durch. Unter anderem am Hauptbahnhof, am Südwall und "Zum alten Grünen Weg" konnten die Einsatzkräfte drei Strafanzeigen wegen des Verdachts auf illegalen Handel mit Betäubungsmitteln sowie zwei Anzeigen wegen illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln fertigen. Einem 38-Jährigen wird zusätzlich zum illegalen Handel vorgeworfen, dass er währenddessen ein Messer mit sich geführt sowie ein Auto unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein geführt habe. Der Krefelder wurde vorläufig festgenommen und wird heute einem Haftrichter vorgeführt. Auch in Zukunft wird es Kontrollen dieser Art geben. (128)

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