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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unbekannte raubt Kaffee aus Lebensmittelgeschäft - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (16. April 2026) bedrohte eine unbekannte Täterin gegen 20:15 Uhr einen Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts auf dem Glockenspitz mit einer Spritze. Zuvor hatte sie Kaffee entwendet, wurde dabei jedoch von dem Angestellten beobachtet und aufgefordert das Diebesgut herauszugeben. Der Aufforderung kam sie nicht nach, holte die Spritze hervor und flüchtete mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Frau hatte dunkle, zum Zopf gebundene Haare, trug eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Hose und führte eine blau-orangene Tüte mit Abbildungen von aufgeschnittenen Melonenstücken mit sich. Zeugen, die Hinweise zu der Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (125)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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