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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: POL-GE: Krefeld: 14-Jähriger flüchtet vor Polizei - Biss eines Diensthundes

Krefeld (ots)

Unter dem folgenden Link gelangen Sie zur Pressemitteilung der Polizei Gelsenkirchen.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6241792

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen

Kevin Bojahr Telefon: +49 (0) 209 365-2013 E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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