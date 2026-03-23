Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: 55-Jähriger mit Pfefferspray attackiert und beraubt - Festnahme

Krefeld (ots)

Am Samstag (21. März 2026) gegen 8 Uhr teilte das Sicherheitspersonal der DB-Sicherheit der Polizei mit, dass ein Mann im Bahnhofsgebäude durchgehend schreien und nach der Polizei verlangen würde. Als die Beamten den Mann dann im Bahnhofsgebäude in der Nähe des Südeingangs antreffen konnten, verhielt der 55-Jährige sich unkooperativ und verbal aggressiv und rief, dass er beraubt worden sei. Weil eine Kommunikation mit ihm zunächst nicht möglich war, er sich von einem hinzugerufenen Rettungswagen nicht untersuchen lassen wollte und er einem Platzverweis nicht nachkam, wurde er von den Beamten mit zur Polizeiwache genommen. Dort teilte er mit, dass er von einem Unbekannten mit Pfefferspray attackiert und beraubt worden sei. Aufgrund seiner Personenbeschreibung und der Beschreibung der Beute konnten die Beamten mit Hilfe von Videoaufzeichnungen der Bundespolizei einen Tatverdächtigen im Bereich des Hauptbahnhofs festnehmen. Der 26-Jährige Krefelder führte ein Pfefferspray sowie diverse Tüten mit Werkzeug mit sich. Auch er wurde mit zur Polizeiwache genommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (101)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell