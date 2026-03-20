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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Tödlich Verunglückte bei Wohnungsbrand in Oppum: Kripo geht von Unglücksfall aus

Krefeld (ots)

Erste kriminalpolizeiliche Ermittlungen zu dem Wohnungsbrand auf der Herbertzstraße kommen zu dem Ergebnis, dass der Auslöser des Feuers keine Straftat war, sondern ein tragischer Unglücksfall. Am Donnerstag (19. März 2026) war in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses eine 67-jährige Frau bei dem Brand ums Leben gekommen. Sie hatte kurz zuvor noch selbst den Notruf der Feuerwehr gewählt.

(98)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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