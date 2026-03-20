POL-KR: Tödlich Verunglückte bei Wohnungsbrand in Oppum: Kripo geht von Unglücksfall aus

Krefeld (ots) - In mindestens drei Fällen haben sich am Dienstag (17. März 2026) und Mittwoch falsche Bankmitarbeiter bei Krefeldern gemeldet, um sie um ihr Geld zu bringen. In zwei Fällen war die Masche erfolgreich. Dabei hatten die Senioren zunächst einen Anruf von einer vermeintlichen Angestellten eines Geldinstituts bekommen mit der Behauptung, dass jemand Geld vom Konto der Senioren abgehoben habe. Um den Betrag ...

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