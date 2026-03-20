POL-KR: Tödlich Verunglückte bei Wohnungsbrand in Oppum: Kripo geht von Unglücksfall aus
Krefeld (ots)
Erste kriminalpolizeiliche Ermittlungen zu dem Wohnungsbrand auf der Herbertzstraße kommen zu dem Ergebnis, dass der Auslöser des Feuers keine Straftat war, sondern ein tragischer Unglücksfall. Am Donnerstag (19. März 2026) war in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses eine 67-jährige Frau bei dem Brand ums Leben gekommen. Sie hatte kurz zuvor noch selbst den Notruf der Feuerwehr gewählt.
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