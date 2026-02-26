Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fahrzeugkontrolle endet mit Festnahme

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (25. Februar 2026) hat ein Motorradpolizist im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen 37-jährigen Mann festgenommen. Der Beamte hatte das Auto gegen 7:30 Uhr auf der Hafelsstraße angehalten um ihn und die vier weiteren, männlichen Insassen zu kontrollieren. Der Fahrer hatte zuvor noch versucht, den Sitzplatz mit einem anderen Beifahrer zu tauschen. Ein durchgeführter Vortest ergab, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Kokain stand. Bei der Personalienüberprüfung fiel zudem auf, dass sich der 37-Jährige illegal in Deutschland aufhielt. Bei der Kontrolle des Pkw ergaben sich Ungereimtheiten bei der Prüfplakette für die Hauptuntersuchung. Die Plakette wies Merkmale auf, in der Vergangenheit bereits abgezogen worden zu sein. Ferner ergab eine Kennzeichenabfrage, dass eine Hauptuntersuchung bereits im Juli 2023 hätte durchgeführt werden müssen. Die Plakette wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Den Halter des Fahrzeugs erwartet eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Urkundenfälschung. Der 37-jährige Fahrer wurde festgenommen.

(77)

