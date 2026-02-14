Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall in Hüls schwer verletzt

Krefeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstag (14. Februar 2026) eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden.

Die 64-Jährige aus Krefeld fuhr mit ihrem Fahrrad gegen 11:20 Uhr auf dem Reepenweg in Fahrtrichtung An der Roßmühle.

Im Kreuzungsbereich der Leidener Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 57-jährigen Krefelderin, die in Richtung St. Huberter Landstraße unterwegs war.

Für die Schwerverletzte Radfahrerin kann Lebensgefahr derzeit nicht ausgeschlossen werden. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme war der Kreuzungsbereich gesperrt. Der öffentliche Personennahverkehr musste umgeleitet werden. Ein spezielles Unfallaufnahme-Team aus Kleve wurde für die Spurensicherung vor Ort angefordert.

