POL-KR: Verdacht auf gefälschte Ware: Polizei findet bei Verkehrskontrolle Parfums für 150.000 Euro

Ein dufte Fang ist dem Verkehrsdienst der Krefelder Polizei ins Netz gegangen. Am Montagmittag (9. Februar 2026) hatten die Beamten auf der Uerdinger Straße einen Pkw angehalten, weil der Fahrer ein temporäres Durchfahrtsverbot an einer Baustelle missachtet hatte. Wie sich herausstellt, war der 45-Jährige bereits wegen Fahrens ohne Führerschein in Erscheinung getreten. Da er angab, das Auto trotzdem weiterhin nutzen zu wollen, stellten die Beamten es sicher.

Daraufhin kontaktierte der Mann aus Neuss einen Bekannten (44) ohne festen Wohnsitz, der zum Einsatzort kam. Vor den Augen der Polizisten begannen die beiden Männer, mehrere große Kartons aus dem beschlagnahmten Auto in das des Bekannten umzuräumen. Da beide Männer in der Vergangenheit bereits mit Produktfälschungen aufgefallen waren, warfen die Beamten einen Blick in die Kisten - und wurden fündig: insgesamt 415 Flakons mit scheinbar hochwertigem Parfum und einem Verkaufswert von rund 150.000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen die beiden Männer wegen Straftaten nach dem Markengesetz.

