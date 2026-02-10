PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Verdacht auf gefälschte Ware: Polizei findet bei Verkehrskontrolle Parfums für 150.000 Euro

Krefeld (ots)

Ein dufte Fang ist dem Verkehrsdienst der Krefelder Polizei ins Netz gegangen. Am Montagmittag (9. Februar 2026) hatten die Beamten auf der Uerdinger Straße einen Pkw angehalten, weil der Fahrer ein temporäres Durchfahrtsverbot an einer Baustelle missachtet hatte. Wie sich herausstellt, war der 45-Jährige bereits wegen Fahrens ohne Führerschein in Erscheinung getreten. Da er angab, das Auto trotzdem weiterhin nutzen zu wollen, stellten die Beamten es sicher.

Daraufhin kontaktierte der Mann aus Neuss einen Bekannten (44) ohne festen Wohnsitz, der zum Einsatzort kam. Vor den Augen der Polizisten begannen die beiden Männer, mehrere große Kartons aus dem beschlagnahmten Auto in das des Bekannten umzuräumen. Da beide Männer in der Vergangenheit bereits mit Produktfälschungen aufgefallen waren, warfen die Beamten einen Blick in die Kisten - und wurden fündig: insgesamt 415 Flakons mit scheinbar hochwertigem Parfum und einem Verkaufswert von rund 150.000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen die beiden Männer wegen Straftaten nach dem Markengesetz.

(60)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

  • 09.02.2026 – 14:24

    POL-KR: Angriff mit Machete und Pfefferspray: Kripo ermittelt

    Krefeld (ots) - Einem 23-Jährigen ist am Montag (9. Februar 2026) gegen ein Uhr nachts vor seiner Haustür auf der Geldernschen Straße von drei jungen Männern aufgelauert worden. Zwei davon haben ihn dann angegriffen. Der Krefelder kam gerade zusammen mit einer Freundin nach Hause, als die drei Männer im Alter von 20, 21 und 21 Jahren hinter einem Gebüsch hervortraten. Einer der beiden 21-Jährigen soll dem Mann ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 13:21

    POL-KR: Gescheiterte Einbrüche in Linn: Zeugen gesucht

    Krefeld (ots) - Am Sonntagmorgen (8. Februar 2026) bemerkten Anwohner und Gastronomiebetreiber der Albert-Steeger-Straße im Ortsteil Linn Spuren von Einbruchsversuchen. Unbekannte hatten erfolglos Türen aufzuhebeln versucht, um in einen Gastronomiebetrieb, ein Wohnhaus, ein Wohn- und Geschäftsgebäude und ein Einfamilienhaus zu gelangen. In allen Fällen sucht die Polizei Krefeld Zeugen oder weitere Hinweise. Melden ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:33

    POL-KR: Seniorenbetrug: Unbekannte erbeuten Goldmünzen

    Krefeld (ots) - Am Freitag (6. Februar 2026) erhielt ein 94-jähriger Krefelder gegen Nachmittag einen Anruf, bei dem eine angeblichen Anwältin behauptete, seine Tochter habe bei einem Verkehrsunfall einen fremden Pkw beschädigt. Nun müsse zur Freilassung der Tochter eine Kaution gezahlt werden. Der Senior sagte der Anruferin, dass er kein Bargeld, sondern nur Goldmünzen zuhause habe. Die Frau entgegnete, dass dies ...

    mehr
