Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Krefelder fährt Verkehrsschild um und verliert sein Kennzeichen am Unfallort

  • Bild-Infos
  • Download

Krefeld (ots)

Mitarbeiter der KBK meldeten am Montag (12. Januar 2026) ein beschädigtes Verkehrsschild auf der Anrather Straße. Die Besonderheit: Weit und breit war kein Verursacher zu sehen, aber ein deformiertes Kennzeichen war liegen geblieben. Kurz nachdem die Unfallaufnahme abgeschlossen war, meldete sich ein 35-Jähriger bei der Leitstelle und teilte mit, dass das Kennzeichen zu seinem Auto gehöre. Er erinnere sich daran, vor zwei Tagen leicht von der Fahrbahn abgekommen zu sein und ein Schlagloch passiert zu haben. Eine Kollision habe er jedoch nicht wahrgenommen. Ebenso wenig habe er die deutlichen Beschädigungen an seiner Fahrzeugfront bemerkt. Woher diese stammen könnten, konnte der Krefelder nicht sagen. Aufgrund der erheblichen Schäden wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. (18)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

