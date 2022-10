POL-KR: Neuss: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mädchen - Polizei bittet um Mithilfe

Krefeld (ots) - Ein Streit zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Radfahrer ist am Samstagnachmittag (22. Oktober 2022) eskaliert. Ein 54-jähriger Radfahrer und ein 28-jähriger Autofahrer waren gegen 15:50 Uhr an der Kreuzung Blumentalstraße/Nassauerring in Streit geraten. Der 28-Jährige stieg aus seinem Auto, ging auf den Radfahrer zu und schlug auf ihn ein. Dieser stieß ihn zurück. Bevor er wieder in sein Auto stieg, ...

mehr