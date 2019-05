Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Hüls: Geldautomat gesprengt - zwei Täter flüchten mit schwarzem Golf

Krefeld (ots)

Heute Nacht (25. Mai 2019) um 3:12 Uhr sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in einer Bank am Hülser Markt. Durch die Explosion entstand Sachschaden.

Zeugen beobachteten zwei maskierte Männer, die nach der Sprengung mit einem schwarzen VW Golf mit niederländischen Kennzeichen in Richtung Tönisberger Straße vom Tatort flüchteten.

Sofort eingeleitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg.

Durch die Explosion entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Bislang ist nicht bekannt, ob die Täter Bargeld erbeuteten.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (309)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell