Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Innenstadt: Polizei stoppt Autokorso nach Schüssen - Zwei Schreckschusspistolen sichergestellt

Krefeld (ots)

Am Samstag (27. April 2019) hat die Polizei einen Autokorso einer Hochzeitsgesellschaft in der Innenstadt gestoppt, nachdem während der Fahrt mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen wurde.

Gegen 15 Uhr informierte ein Autofahrer die Polizei über Schüsse, die von einem Beifahrer aus einem Autokorso im Kreuzungsbereich der St. Töniser Straße/Am Schicksbaum abgebeben wurden. Polizeibeamte konnten die zehn Fahrzeuge auf der Sankt-Anton-Straße Straße in Höhe des Von-der-Leyen-Platzes stoppen. Bei der Kontrolle fanden sie in dem Fahrzeug des 25-jährigen Beifahrers eine Schreckschusspistole samt zugehöriger Munition. Zudem konnte in einem weiteren Auto eine zweite Schreckschusspistole sichergestellt werden.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die beiden Krefelder (34 und 25 Jahre) erwartet nun ein Strafverfahren. (247)

