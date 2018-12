POL-KR: Wohnungseinbrüche in Krefeld

Krefeld (ots) - Von Samstag auf Sonntag (08. bis 09. Dezember 2018) verzeichnete die Polizei drei Einbrüche im Stadtgebiet.

An folgenden Örtlichkeiten wurde eingebrochen:

Gartenstadt, Neukirchener Straße - Zwischen 08:15 Uhr und 17:15 Uhr

Fischeln, Alte Neusser Straße - Zwischen 18:30 Uhr und 22:30 Uhr

Verberg, Zwingenbergstraße - Zwischen 18:30 Uhr und 01:15 Uhr

Schützen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus! Schieben Sie den Tätern einen Riegel vor! Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz berät Sie kostenlos und neutral.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (711)

