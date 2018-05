POL-KR: Einladung für Medienvertreter: Zuwachs bei der Polizei Krefeld - neue Diensthunde haben Ausbildung begonnen

Krefeld (ots) - Die Polizei Krefeld freut sich über tierischen Nachwuchs: "Taser" und "Marlowe" heißen die beiden Marlinois-Welpen, die am 11. Februar 2018 in Selm geboren wurden und Mitte April ihre Ausbildung in Krefeld begonnen haben.

Wir laden interessierte Medienvertreter und Fotografen ein zum Pressetermin am:

Mittwoch, 9. Mai 2018, 11 Uhr, Polizeiwache Süd, Hansastraße 25 in Krefeld.

Hier haben Sie Gelegenheit, mit den beiden Diensthundeführerinnen Sandra Tilmes und Andrea Machost ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen. Natürlich können Sie auch Fotos von den Welpen machen und veröffentlichen. (297)

