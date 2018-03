POL-KR: Einbrechern keine Chance geben

Krefeld (ots) - Wie schütze ich mich effektiv vor einem Einbruch? Welche Möglichkeiten des modernen Einbruchsschutzes, zum Beispiel per Videoüberwachung, lassen sich bei mir zu Hause umsetzen?

Antworten zu diesen und vielen weiteren Fragen rund um den Einbruchsschutz erhalten Sie kostenlos bei den Experten der Krefelder Polizei. Neben Gruppenberatungen rund um die technische Sicherung Ihrer Wohnung oder Ihres Hauses, die jeden ersten Mittwoch im Monat stattfinden, bieten die Berater auch individuelle Termine bei Ihnen Zuhause an.

Die nächste Gruppenberatung findet am kommenden Mittwoch, 7. März 2018, um 17 Uhr im Erdgeschoss an der Hansastraße 25 statt. Melden Sie sich an, am besten werktags telefonisch unter 02151 6344920.

