POL-KR: Nach Unfall an der Hubertusstraße: Polizei sucht Zeugen und weitere Beteiligte

Krefeld (ots) - Gestern (28. Februar 2018) erhielt die Polizei davon Kenntnis, dass sich am Dienstagabend (27. Februar 2018) ein Verkehrsunfall an der Hubertusstraße ereignete, bei der eine 17-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Die Polizei ist nun auf der Suche nach einem Jungen, der sich bei dem Unfall ebenfalls verletzt haben könnte. Außerdem sucht sie nach einem Mann, der sich um die Radlerin gekümmert hat.

Die 17-Jährige war bei Dunkelheit, etwa gegen 19:45 Uhr, mit ihrem Fahrrad auf der Hubertusstraße unterwegs, als plötzlich ein Kind zwischen den Autos hervor auf die Straße lief. Sie stieß mit dem Jungen zusammen, beide stürzten. Dabei verletzte sich die junge Frau leicht.

Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und sich im Anschluss um die Radfahrerin gekümmert und sie in seinem Auto nach Hause gefahren. Der Junge, der in Begleitung einiger anderer Kinder war, war in der Zwischenzeit wieder verschwunden. Er soll etwa sieben oder acht Jahre alt gewesen sein und kein Deutsch verstanden haben. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke und eine dunkle Hose.

Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei nun nach dem Mann, der der Radfahrerin geholfen hat sowie nach dem Jungen, der sich möglicherweise auch bei dem Unfall verletzt haben könnte. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (148)

