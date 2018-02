POL-KR: Oppum: Öffentlichkeitsfahndung nach sexuellem Übergriff

Krefeld (ots) - Bereits am 15. Januar 2018 belästigte ein Mann eine Krefelderin in schamverletzender Weise. Auf richterlichen Beschluss wird heute das Bild des Tatverdächtigen veröffentlicht.

Wie bereits berichtet [siehe Pressemitteilung vom 16.Januar 2018 (36)], ereignete sich die Tat an diesem Montag um 9:35 Uhr im Bereich der Straßenbahnhaltestelle an der Glindholzstraße. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in die dortige Parkanlage.

Der Mann ist etwa 1,70 Meter groß, 18-28 Jahre alt, hat schwarze kurze Haare und einen schwarzen kurzen Bart. Er trug eine blaue, schmutzige Jacke, eine blaue Jogginghose sowie weiße Turnschuhe. Sein äußeres Erscheinungsbild wird als ungepflegt beschrieben. Das Opfer beschrieb ihn in ihrer Vernehmung als "Südländer", er sprach deutsch mit Akzent.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen. (144)

